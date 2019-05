Mit dem Mountainbike nach Bad Steben

Der Kronacher Alpenverein veranstaltet am kommenden Sonntag, 26. Mai, eine Mountainbiketour nach Bad Steben. Start ist um 9 Uhr am Mauthausbiergarten. Dann geht es an Bad Steben vorbei zur Kaffeepause im Höllental. Der Rückweg führt entlang der ehemaligen Grenze und an einer aufgelassenen Skisprungschanze vorbei zu Schiefertrails oberhalb von Dürrenwaid. Am Ende der Tour wird im Biergarten Mauthaus eingekehrt. Diese Runde führt auf 56 Kilometern mit 1500 Höhenmetern über gemäßigte Trails. Die reine Fahrzeit beträgt etwa vier Stunden. Gäste sind herzlich willkommen. Weiter Infos unter www.alpenverein-kronach.de. red