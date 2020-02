Mit dem Leseverein Sonnefeld ging es rund um den Erdball

Mit rund 1000 Besuchern hat der Leseverein während der Vortragssaison bei 24 Veranstaltungsterminen virtuelle Ausflüge rund um den Globus unternommen. Wobei, so Vorsitzender und Dritter Bürgermeister Friedrich Übelhack, Wissenvermittlung und Kennenlernen fremder Kulturkreise im Mittelpunkt standen. Vom Mittsommer in Lappland, den Orkney-Inseln, den Seychellen über Portugal und Rom führten Vortragsabende bis nach Äthiopien, Neuseeland und Oman. Den Besucherrekord (56 Gäste) erzielte das Burgkunstadter Ehepaar Frank und Brigitte Gorille mit Schilderungen über das südamerikanische Patagonien. Nicht zu vergessen Busausfahrten in den Sommermonaten mit Zielen in Heimatregionen, die - vom Vorsitzenden akribisch vorbereitet - beispielsweise nach Thüringen ins Meeresaquarium Zella-Mehlis oder durch prämierte Dörfer mit sehenswerten Fachwerkbauten in den Nachbarlandkreisen Lichtenfels und Bamberg führten. Waren es vor 20 Jahren noch über die Volkshochschule Coburg vermittelte Referenten, reichten die inzwischen gesammelten Erfahrungen aus, Vortragsfolgen nach eigenen Vorstellungen und Wünschen des federführenden Programmteams zu gestalten. Besonders zufrieden zeigte sich Übelhack während des Jahresrückblicks bei der Hauptversammlung im Gasthaus Walther darüber, dass immer öfter Referenten aus den Reihen des Vereins in Wort und Bild abendfüllend über ihre Erlebnisse in der großen weiten Welt berichteten. Mit der Feststellung "Wir sind ein Verein wie viele - doch irgendwie anders" brachte der Vorsitzende das Vereinsziel auf den Punkt.

Schriftführerin Monika Thoenissen berichtete von 122 Mitgliedern aus Sonnefeld und Umgebung, neun davon im Status Ehrenmitglied. Bedauernd stellte sie fest, dass Bemühungen um neue, junge Vereinsmitglieder nicht so erfolgreich gewesen seien. Thoenissen trug auch den Kassenbericht vor. Trotz erheblicher Spendeneingänge habe sich der Kassenbestand vermindert. Die Mitglieder stimmten einer Satzungsänderung zum Erhalt der Gemeinnützigkeit zu.

Geehrt wurden, teilweise in Abwesenheit, für langjährige Mitgliedschaft: Günter Ganß, Helmut Gutmann, Walter Lehnert (alle für 55 Jahre; sie wurden auch zu Ehrenmitgliedern ernannt); Adam Mayer (45 Jahre); Sonja Höcherich, Silke Rüger (35 Jahre); Monika Thoenissen, Harald Kessel (30 Jahre); Renate Heß (25 Jahre). Klaus Oelzner