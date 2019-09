Mit dem "Laufbus" zur Schule

Immer mehr Kinder werden von ihren Eltern zur Schule gefahren. Oft kommt es dabei vor dem Schulhaus zu chaotischen und gefährlichen Verkehrssituationen. Die Gemeinde Gundelsheim und die Michael-Arneth-Schule bieten einer Mitteilung zufolge deshalb den Schülern einen "Laufbus" an. Die Idee ist einfach: Eine Gruppe von Kindern geht zusammen zur Schule und wird dabei von einem Erwachsenen begleitet, bis die Gruppe sicher genug ist, um alleine zu laufen. Wie ein Schulbus hat der "Laufbus" Haltestellen und einen Streckenplan. Die Kinder nutzen derzeit den "Laufbus" auf drei verschiedenen Routen.

Mit dem Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Gundelsheim und der Michael-Arneth-Schule soll der Autoverkehr vor der Schule verringert werden und der Schulweg wieder zu einem gemeinsamen Erlebnis werden. "Die Kinder bewegen sich, haben Zeit sich mit ihren Freunden auszutauschen und kommen so deutlich ausgeglichener zur Schule. Und von einer Entschärfung der Verkehrssituationen profitieren alle Schüler", so Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD). Die Resonanz bei Elternabenden und Anmeldungen war sehr positiv. "Nun gilt es, den Kindern während der Projektlaufzeit den selbstständigen Schulweg mit Freunden so schmackhaft zu machen, dass sie dauerhaft auf das Elterntaxi verzichten", so Quartiersmanagerin Katharina Hierl. red