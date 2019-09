Mit dem Landrat nach Neunkirchen radeln

Die jährliche ADFC-Tour "Radeln mit dem Landrat" führt nach Neunkirchen am Brand. Man trifft sich am Samstag, 28. September, um 14 Uhr am Forchheimer Rathausbrunnen. Für Teilnehmer aus Neunkirchen und Umgebung ist ein weiterer Treffpunkt am Gedenkstein in der Erleinhofer Straße (Abzweig nach Ebersbach) vorgesehen, den die Gruppe gegen 15.30 Uhr anfahren wird. Die Tour des Fahrradclubs wird über Langensendelbach und Ebersbach führen. Nach einer Schleife über Rosenbach und Weiher wird Neunkirchen angefahren, zurück geht es über Hetzles und Effeltrich. Unterwegs soll es verkehrspolitische Diskussionen mit dem Landrat geben. Weitere Auskünfte erteilt Frank Wessel unter Telefon 01522/980519. red