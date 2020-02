Mit dem Kreisjugendring nach London

London ist vielseitig, aufregend und bietet einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Welt. Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren haben vom 1. bis 7. Juni die Gelegenheit, die Weltstadt London zu erkunden. Es gibt vieles zu entdecken: Bekannte Bauwerke, wie The Shard, der Big Ben oder Westminster Abbey stehen bei dieser Reise auf dem Programm ebenso wie die bedeutenden britischen Museen, die bunten Straßenmärkte, das weltberühmte Kaufhaus "Harrods" oder eine Bootsfahrt auf der Themse. Auch ein Besuch bei der Queen darf nicht fehlen - allerdings nur in Madame Tussaud's Wachsfigurenkabinett. Im Teilnahmebetrag sind die Fahrtkosten für Bus und Fähre, Übernachtung mit Frühstück, Eintrittsgelder sowie Reiseleitung und Versicherung enthalten. Weitere Informationen unter 09261/678 308 oder 09261/678 373. Das Anmeldeformular steht ab Montag, 9. März, 10 Uhr auf der Homepage des Kreisjugendrings unter www.kreisjugendring-kronach.de zum Download bereit. Anmeldungen werden nur in Papierform entgegengenommen. red