Mit dem Krankenpflegeexamen fit für die Zukunft

Nach dreijähriger intensiver Ausbildung und bestandener Prüfung freuen sich 18 frischgebackene Gesundheits- und Krankenpfleger der Berufsfachschule für Krankenpflege der Haßberg-Kliniken und des Schweinfurter Leopoldina-Krankenhauses auf ihre Zukunft in ihrem erlernten Beruf.

"Sie sind gefragte Fachkräfte mit hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten und werden von Patienten und Kollegen dringend gebraucht", betonten Stefan Kolck, Vorstandsvorsitzender der Haßberg-Kliniken, und Emil Etzel, Verwaltungsleiter des Leopoldina-Krankenhauses, in ihren Ansprachen im Rahmen der Examensfeier im Leopoldina-Krankenhaus.

Nach über 2500 Stunden praktischer und mindestens 2100 Stunden theoretischer Ausbildung an der Schule für Pflegeberufe und in den Krankenhäusern, in denen sie alles gelernt haben, was zur Patientenpflege im stationären und ambulanten Umfeld der unterschiedlichen Fachgebiete gehört, sehen sich die jungen Absolventen gut für den Berufsalltag gewappnet.

Bei der Feier überreichten Schulleiter Dirk Niedoba und die Vertreter der Krankenhäuser die Zeugnisse. Niedoba zeigte sich sehr erfreut über die Ergebnisse der Abschlussklasse. Insgesamt haben sieben Auszubildende einen Notendurchschnitt zwischen 1,2 und 1,7 erreicht. Beste war Julia Tjukavkina mit einer Durchschnittsnote von 1,2, es folgten Lisa Schnös, Jasmin Alin. Fünf Auszubildende wurden für ihr besonderes gesellschaftliches und soziales Engagement geehrt.

Der Schulleiter appellierte an die "ehemaligen Azubis", offen zu bleiben für Neues, weiter Fragen zu stellen und sich beruflich laufend weiterzubilden und zu qualifizieren. Die erfahrenen Pflegekräfte forderte Dirk Niedoba auf, Lernbegleiter für den Pflegenachwuchs zu bleiben und die frisch Examinierten zu unterstützen.

Sowohl Etzel als auch Kolck waren erfreut darüber, dass die 18 Azubis den Krankenhäusern in Haßfurt und Schweinfurt erhalten bleiben. Stefan Heilmann dankte im Namen der Auszubildenden allen Lehrkräften und übergab Blumengrüße, unter anderem an den langjährigen Schulleiter Udo Burger, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Die neuen Gesundheits- und Krankenpfleger: Sabine Alberti, Jasmin Alin, Liman Dzamalova, Lea Endres, Stefan Heilmann, Roman Königer, Anna Lasak, Selina Lehmbruch, Janice Martin, Maria Joao Mendes Schmauser, Lea Neinhardt, Tanja Nürnberger, Millena Santos Oliveira Trindade, Lisa Schnös, Anna Siegler, Julia Tjukavkina, Angelika Walder und Michèle Wilhelm. red