Mit dem Kalender Ahorn neu entdecken

Mit einem Fotokalender für 2020 bietet die Gemeinde Ahorn die Möglichkeit, die eigene Heimat wieder neu zu entdecken und mit Hilfe von Luftbildaufnahmen den Blickwinkel zu erweitern. Ganz unerwartete Einsichten bieten die Bilder, die Rainer Brabec und Jannic Christ im Verlauf eines Jahres von der Gemeinde gemacht haben.Die Bilder sind in einer kleinen Ausstellung bis Weihnachten im Foyer des Rathauses zu sehen. Der Kalender kann für 9,90 Euro gekauft werden, auch bei der Dorfweihnacht (Foto) am 15. Dezember. Ein Teil des Erlöses geht laut Mitteilung an die Bürgerstiftung Ahorn. Foto: Rainer Brabec/Jannic Christ