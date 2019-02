Mit dem Henker durch die Stadt

Mit seiner Kapuze, seiner Augenmaske und dem Hackebeil über der Schulter ist er nicht nur eine imposante Erscheinung, er hat auch viel zu erzählen: Kulmbachs Henker. Davon können sich Einheimische und Gäste in regelmäßigen Führungen am besten persönlich überzeugen. Termine sind jeweils samstags ab 20 Uhr an folgenden Tagen: 16. März, 11. Mai, 8. Juni, 13. Juli und 14. September. Treffpunkt ist immer am Marktplatz am Luitpoldbrunnen, die Führung dauert circa 1,5 Stunden. Telefonische Anmeldung bei der Tourist-Information der Stadt Kulmbach, Buchbindergasse 5, Telefon: 09221/95880. Foto: Stadt Kulmbach