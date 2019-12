Mit dem Gospelchor Kronach ins neue Jahr

Mit seinem 17. Neujahrskonzert beginnt der Gospelchor Kronach am kommenden Sonntag sein Konzertjahr und schließt damit gleichzeitig das Jahr seines 25. Bestehens ab. Unter dem Motto "Willkommen 2020!" und unter der Leitung von Christane Stömer-Rauh präsentieren die Sänger ihren bunten Melodienstrauß diesmal in der Kirche "Heilige Familie" in Lichtenfels. Der aktive Chor aus Kronach, der im vergangenen Herbst mit einem grandiosen Konzert seinen 25. Geburtstag feiern konnte, ist zusammen mit seiner Chorleiterin dabei nach langer Pause wieder einmal in der Kirche in Lichtenfels zu hören. Mit seinem musikalischen Neujahrsgruß will der Gospelchor den Nachmittag des ersten Sonntags im Jahr verschönern und einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Die Sänger haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und neben bekannten Gospels und Spirituals auch Stücke von der aktuellen CD "Live" und einige ganz neue Titel ins Programm genommen. Daneben werden Titel aus dem Bereich der Pop-Musik und der Unterhaltungsmusik vorgestellt. Das Konzert findet am Sonntag, 5. Januar, statt. Es beginnt um 17 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Alle Freunde der Gospelmusik sind eingeladen. Foto: privat