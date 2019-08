Mit dem Gemüsebau fing alles an

Der Obst- und Gartenbauverein Pressig feierte 70. Jubiläum. Umrahmt wurde die kleine Feier vom Musikverein Pressig, worüber sich die Festgäste besonders freuten. Bürgermeister Hans Pietz dankte dem rührigen Gartenbauverein für seine vielen Aktivitäten in der Gartenpflege und Ortsverschönerung, insbesondere auch für die erfolgreiche Kinder- und Jugendförderung, die mit der Gründung einer Nachwuchsgruppe der "Naturstrolche" im Jahr 2012 ihre Krönung fand.

Vorsitzender Andreas Schorn blickte in die Chronik des heute 185 Mitglieder zählenden Vereins, davon gehören 19 der Jugendgruppe "Naturstrolche" an. Der Verein wurde 1949 gegründet. Nach den Kriegswirren war vorrangiges Ziel des Vereins, den Menschen die begonnen hatten, Kleingärten anzulegen, Hilfe zu leisten bei der Pflege von Gemüsekleingärten. Sie wurden damals noch angelegt, um die Ernährung zu sichern. Später organisierte der Verein auch Sammelbestellungen für Kleintierfutter.

Schlicht gesagt ging es früher um existenzielle Dinge wie die Nahrungssicherung. Aus diesem Zweckbündnis wurde eine lebendige Gemeinschaft und bald kamen auch kleine Feste und gesellige Feiern hinzu. Es folgte später die Anschaffung von motorisierten Gartengeräten und weiterer Hilfstechnik und deren kostengünstiger Verleih an die Mitglieder. In den 1980er Jahren konnte man ein kleines Festzelt, damals noch von Hand gefertigt, zum Verleih anbieten.

Ein Meilenstein in den sieben Jahrzehnten des Bestehens war der Neubau der Vereinsanlage mit Gerätehütte, Vereinszimmer und Toiletten im Jahr 1989. Im August 2012 war dann ein weiterer Höhepunkt der Vereinsgeschichte die Gründung der "Naturstrolche". Es wandelten sich auch die Aufgaben des Vereins hin zu pädagogischen Inhalten, um die Kindern Naturverständnis zu lehren, das alte Gärtnerwissen weiterzugeben, den Schutz unserer Umwelt und Natur, unserer Lebensgrundlagen, also auch wieder ganz elementare Sachen und Werte näherzubringen, so der Vorsitzende.

Schorn freute sich über zahlreiche Gutschein- und Sachspenden von Firmen für eine Tombola, deren Erlös zu 100 Prozent der Jugendförderung für natur- und Umweltbildung zugutekommt. Er dankte den Spendern ebenso wie für einen größeren Spendenbetrag der Sparkasse Kulmbach-Kronach.

Zum Schluss wies er darauf hin, dass ein eigener Garten praktizierter Klimaschutz sei. Schorn dankte allen, die den Verein aufgebaut haben. Er dankte auch der umsichtigen Vorstandschaft, die an ihn und weitere jüngere Mitglieder die Vereinsführung übergeben haben und immer noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. eh