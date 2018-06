Mit dem FSV nach Neuburg an der Donau

Die Ortsgruppe Forchheim des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Kulturfahrt am Samstag, 7. Juli, nach Neuburg an der Donau ein. Abfahrt mit dem Bus ist um 8 Uhr am Parkplatz des Ehrenbürg-Gymnasiums, Ruhalmstraße. Das Programm beginnt vor Ort um 10.30 Uhr mit einer eineinhalbstündigen Führung durch die historische Altstadt mit den Sehenswürdigkeiten Hofkirche, Karlsplatz und Provinzialbibliothek. Um 13.30 Uhr besteht Gelegenheit, das Residenzschloss zu besichtigen. Anschließend ist Gelegenheit zu einem Spaziergang durch die Altstadt oder zur Einkehr in einem Café. Die Rückfahrt mit dem Bus ist für 16 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Kathrin Schürr, Telefon 09191-7169305, E-Mail kathrin.schuerr@web.de, entgegen. red