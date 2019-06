Mit dem FSV Forchheim nach Weimar

Die Ortsgruppe Forchheim des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Kulturfahrt am Samstag, 6. Juli, nach Weimar ein. Abfahrt mit dem Bus ist um 7.30 Uhr am Parkplatz des Ehrenbürg-Gymnasiums an der Herder-Sporthalle, Ruhalmstraße. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Führung durch die Altstadt mit Höhepunkten der klassischen Zeit und den Wirkungsstätten von Goethe, Schiller, Herder und Wieland. Anschließend ist eine Einkehr geplant. Ab 14 Uhr besteht Gelegenheit, das Goethe-Nationalmuseum mit Wohnhaus zu besuchen. Anschließend ist Zeit für einen Spaziergang durch die Altstadt. Anmeldungen werden von Kathrin Schürr, Telefon 09191/7169305, E-Mail kathrin.schuerr@web.de, entgegengenommen. red