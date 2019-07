Mit dem Frauenbund zum Theater

Die Theaterfahrt des katholischen Frauenbundes Bad Staffelstein führt am Sonntag, 21. Juli, nach Bamberg zu den Caldéron-Festspielen. Es wird "Der Brandner-Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr auf einer Freilichtbühne aufgeführt. Im Vorprogramm steht eine Führung durch das Garten-und Häcker-Museum in Bamberg an, anschließend ist Gelegenheit zum Abendessen im Fässla-Keller. Im Preis inbegriffen sind Theaterkarte, Eintritt und Führung durch das Museum. Abfahrt ist um 15 Uhr am Parkplatz der Adam-Riese-Halle. Anmeldungen bei Renate Brechtel, Telefonnummer 09573/6455. red