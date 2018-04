Mit dem Frankensima aktiv

Beisammensitzen, eine gute Brotzeit und beste Unterhaltung: Das alles gab es beim Wirtshaus-Singen am Donnerstagabend - und natürlich jede Menge schöne Lieder. Eingeladen hatte der Heimat- und Kulturverein (HKV) Steinberg, der heuer 25. Jubiläum feiert. Kurz vor 20 Uhr im Gasthaus "Zum Frack": Der Durst ist fürs Erste gelöscht, der Hunger gestillt und das Zwerchfell auf Betriebstemperatur gebracht. Damit der Eifer der Sangesfreudigen nicht von mangelnden Textkenntnissen gebremst wird, teilen die HKV-Mitglieder vor dem Singen das von Andreas und Heiner Eidloth zusammengestellte Liederbüchla aus. Simon Philipp Goletz - besser bekannt als "Frankensima" - setzt mit seinem Akkordeon ein. Dann wird gesungen - und wie!



Friesen und Stockheim gegrüßt

Rund 20 Heimat-, Trink- und Wanderlieder werden beim musikalischen Stelldichein erklingen. Einige nachdenkliche Klänge sind dabei. Überwiegend aber geht es lustig zu, derb und bisweilen auch ganz schön hinterfotzig. Das Publikum schätzte die wunderschönen alten Lieder wie beispielsweise "Wenn alle Brünnlein fließen", "Nach meiner Heimat", "In Junkers Kneipe", "Hohe Tannen", "Hans bleib dou" oder "In einem Polenstädtchen". Mit dem "Flößerlied" erging ein musikalischer Gruß an die Nachbarn aus Friesen - und auch die Stockheimer wurden mit dem Bergmannslied "Glück auf, der Steiger kommt" bedacht. Einige Textzeilen unter anderem in "Wu is denn mei Görchla" oder im Sechs-Eier-Lied "Der Leipoldsnickel" kamen dabei schon fast einer logopädischen Übung gleich. Nicht fehlen durfte natürlich die vom "Frankensima" erdichtete Staaberche Nationalhymne "Die Staaberche Heilignschrubber" oder auch die Liebeserklärungen an die fränkische Heimat "Tief im Frankenland", das "Frankenlied" und das "Oberfrankenlied". "Diese Lieder haben wir früher nach Fußballspielen rauf und runter gesungen", so stellvertretender HKV-Vorsitzender Klaus Sesselmann, "Siege waren dann noch schöner und Niederlagen rasch vergessen!"



Viele Erinnerungen

Ähnliches verbindet HKV-Beisitzer Werner Gareis mit dem Lied "Es scheint der Mond so hell". "Das haben wir immer nach Siegen gesungen", verrät Gareis. Bei Unentschieden oder Niederlagen habe einem der Sinn zwar weniger nach Singen gestanden. "Wenn dann aber die siegreiche gegnerische Mannschaft das Lied angestimmt hat, haben wir halt trotzdem mitgesungen", lacht der Steinberger. Aber auch bei den anderen Gästen kamen viele Erinnerungen hoch. "Früher haben wir jeden Tag gesungen", meinten viele. Noch in den 60er Jahren habe das Singen, wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt und der Alkoholpegel schon etwas angestiegen war, "automatisch" zum Wirtshaus dazugehört. Erst wurde Schafkopf gespielt und dann gesungen. hs