Mit dem Fiat gegen den Sattelzug

In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 27-jähriger Mann aus Lichtenfels mit seinem Fiat auf der Straße An der Zeil stadtauswärts unterwegs. Dabei stieß er mit seinem Fiat aus zunächst ungeklärter Ursache gegen einen am Straßenrand abgestellten Sattelzug. Die Beifahrerin des Mannes, die zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet war, verletzte sich mit dem Kopf a an der Windschutzscheibe. Der Unfallfahrer wurde leicht am Schienbein verletzt. Die Polizeibeamten führten einen Alkoholtest zu, der einen Wert von 1,92 Promille ergab. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen. Da sich der Mann nach seiner Entlassung im Klinikum aggressiv und uneinsichtig zeigte und einem Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste er schließlich in Gewahrsam genommen und in der Polizeiinspektion Lichtenfels ausgenüchtert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. pol