Mit dem Ferienpass ins Theater

Bodelstadt/Bad Rodach — Das mobile Kindertheater aus dem Odenwald spielt noch zwei Märchenklassiker im Landkreis Coburg: am Donnerstag, 1. August, um 15 Uhr in der Schule in Bodelstadt/Itzgrund das Theaterstück "Rumpelstilzchen" und am Samstag, 31. August, um 15.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Rodach das Theaterstück "Rotkäppchen". Das teilt das Landratsamt Coburg mit. Organisiert werden die Vorführungen, die für Grundschulkinder, aber auch für Kinder ab vier Jahren geeignet sind, von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Coburg in Zusammenarbeit mit den Jugendpflegerinnen Tanja Sippel (Itzgrund) und Eva Hofmann (Jugendpflege in Bad Rodach). Alle Kinder und Interessierten sind eingeladen. Mit dem Ferienpass 2019 erhalten die Besucher vergünstigten bis kostenfreien Eintritt. Für V-Passinhaber wird ein Eintritt von 2 Euro erhoben, für B-, Ö-, oder Ö+-Passinhaber sind die Theatervorstellungen kostenfrei.

Flyer sowie das Ferienpassheft mit ausführlichen Informationen liegen ab sofort in allen Rathäusern und den Gemeinden im Landkreis aus. red