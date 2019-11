Mit dem Fanclub zum Europapokalspiel

Der Fanclub "Borussen-Mythos Herzogenaurach" veranstaltet eine Busfahrt inklusive Übernachtung nach Graz zum Europapokalspiel des Wolfsberger AC gegen Borussia Mönchengladbach und hat noch Plätze frei. Abfahrt am Donnerstag, 28. November, ist um 6 Uhr in Herzogenaurach. Die Rückfahrt erfolgt am nächsten Tag nach dem Frühstück. Anmeldungen per E-Mail an vorstand@borussen-mythos.de. red