Mit dem Fahrrad zu sieben Mühlen

Eine Radtour zu sieben Mühlen im Oberen Werntal findet an den Sonntagen 24. Juni und 22. Juli statt. Auf einer etwa 15 Kilometer langen Strecke erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über diese Mühlen. Treffpunkt ist am Rathausparkplatz in Poppenhausen . Anmeldung bei Margit Markert, Tel.: 09725/5640, Mobil 0157/836 132 77 oder per Mail unter margitmarkert@gmx.de an. Anmeldeschluss istam Tag vor der Radtour. Info unter www.Erlebnisfuehrungfranken.de