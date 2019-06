Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Freitag, 21. Juni, um 13 Uhr eine Themen-Brauerei-Radtour mit geselliger Einkehr an. Die Streckenlänge beträgt 20 Kilometer. Sie verläuft von Bad Staffelstein über Schönbrunn, Grundfeld, Vierzehnheiligen, Uetzing, Stublang, Loffeld, Horsdorf und wieder zurück nach Bad Staffelstein. Treffpunkt ist am Stadtturm. red