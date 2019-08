Mit dem Fahrrad von Biohof zu Biohof

Eine etwa 30 Kilometer lange Radtour von Biohof zu Biohof bietet die Ökomodellregion Rhön-Grabfeld am Samstag, 24. August, an. Start der Radtour ist um 9.30 Uhr in Brendlorenzen. Während der Tour gibt es für die Teilnehmer Wissenswertes über den ökologischen Landbau bei mehreren Biohöfen, die auf der Strecke liegen. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber der Einfahrt zum Wertstoffhof in Brendlorenzen, am Bersbach. Verpflegung wird an den Stationen angeboten. Anmeldung bis Dienstag, 20. August, im Büro der Ökomodellregion, Tel.: 09771/946 91, bzw. per E-Mail unter corinna.ullrich@rhoengrabfeld.de , an. sek