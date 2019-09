Die Kolpingsfamilie unternimmt am morgigen Mittwoch eine Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen. Start ist um 7.30 Uhr am Busparkplatz in der Hollfelder Straße. Es sind auch Nichtmitglieder willkommen. Am Abend um 19.30 Uhr halten die Kolpingbrüder eine Versammlung im Kolpinghaus ab. Die Frauengruppe trifft sich zu einer Versammlung am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr in der Gaststätte "Zum Jula". elu