Zur Exkursion nach Erfurt mit Besichtigung der mittelalterlichen Synagoge mit dem berühmten Brautschatz und Führung durch den Gedenkort Topf und Söhne laden das Evangelische Bildungswerk (Ebw) und die AG Lebendige Erinnerungskultur unter Leitung von Stadtheimatpfleger Hubertus Habel am Samstag, 26. Oktober, ein. Abfahrt ist um 8 Uhr am Anger, Rückkehr gegen 18 Uhr (Anmeldung bis 20. Oktober per E-Mail an ebw@ebw-coburg.de oder unter Telefon 09561/75984). red