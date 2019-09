Mit dem E-Bike in den Steigerwald

Die nächste Tour der offenen E-Bike-Gruppe des Mehrgenerationenhauses Haßfurt ("Bewegung 2.0 - mit dem E-Bike durch die Haßberge") findet am Samstag, 21. September, statt. Die Gruppe trifft sich mit dem eigenen E-Bike um 13 Uhr vor dem Mehrgenerationenhaus am Marktplatz in Haßfurt, um von dort aus gemeinsam zu einer Tour durch die Region zu starten. Freiwillig Engagierte des Mehrgenerationenhauses leiten die Ausfahrt. Die Fahrt führt nach Altmannsdorf nahe dem Zabelstein im Steigerwald. Es ist keine Anmeldung nötig, teilte das Mehrgenerationenhaus mit. red