Bad Kissingen vor 14 Stunden

Mit dem E-Bike gestürzt

Am Sonntagabend fuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf den Vorplatz des Golfclubs in der Euerdorfer Straße in Bad Kissingen. Beim Absteigen rutschte diese aus und fiel auf die Seite. Hierbei e...