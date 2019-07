Der nächste geplante Termin der offenen E-Bike-Gruppe des Mehrgenerationenhauses Haßfurt ("Bewegung 2.0 - mit dem E-Bike durch die Haßberge") findet am Samstag, 13. Juli, statt. Die Gruppe trifft sich mit dem eigenen E-Bike um 13 Uhr vor dem Mehrgenerationenhaus am Marktplatz in Haßfurt. Freiwillig Engagierte des Mehrgenerationenhauses leiten die Ausfahrt. Die Tour führt über den Zabelstein in Richtung Oberschwappach zum Hofschoppenfest des Weinbaubetriebes Hetzel. Eine Anmeldung ist dazu nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus, Ruf 09521/9528250. red