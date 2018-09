Im Rahmen des Angebotes des Mehrgenerationenhauses "Bewegung 2.0 - mit dem E-Bike durch die Haßberge" findet der nächste durch das Mehrgenerationenhaus geplante Termin der Gruppe am heutigen Samstag, 22. September, statt. Die Gruppe trifft sich mit dem eigenen E-Bike um 13 Uhr am Mehrgenerationenhaus, um von dort aus gemeinsam zu einer Tour in Richtung Gerolzhofen zu starten. Freiwillig Engagierte des Mehrgenerationenhauses leiten die Ausfahrt. Die Gruppe versteht sich als offener Treff, es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Mehrgenerationenhaus lädt alle Interessierten ein. Nähere Informationen erhalten diese im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 09521/9528250. red