Der nächste Termin im Rahmen des Angebotes "Bewegung 2.0 - mit dem E-Bike durch die Haßberge" des Mehrgenerationenhauses Haßfurt findet am Samstag, 7. Juli, statt. Die freiwillig Engagierten und die Mitarbeiter des "bike-store.de" Haßfurt übernehmen die Tourenplanung und bieten Strecken in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an. Beide Touren führen durch die Haßberge nach Augsfeld, wo eine Einkehr vorgesehen ist, teilte das Mehrgenerationenhaus (MGH) weiter mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 09521/9528250.