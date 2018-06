Mit dem DAV im Steinwald biken

Am Sonntag, 1. Juli, findet eine Mountainbiketour durch den nördlichen Oberpfälzer Wald statt. Die Tagestour startet um 10 Uhr am Bahnhof in Waldershof und führt zunächst Richtung Kösseine, biegt dann aber links ab, um die Platte im Steinwald zu erreichen. Jetzt folgen viele Abfahrtsmeter an diversen Felsen vorbei bis ins Fichtelnaabtal kurz vor Erbendorf. Nach einigen Höhenmetern gelangt man nach Friedenfels, wo der Biergarten der Brauereigaststätte wartet.

Der Rückweg geht vorbei an der Ruine Weißenstein hoch zum Aussichtsturm auf der Platte (946 Meter). Nach einem kurzen Trailstück führt der Weg am Marktredwitzer Haus vorbei zurück zum Ausgangsort. Die Streckenlänge beträgt circa 55 Kilometer. Die Anreise erfolgt am besten über die B 303 und Marktredwitz (1:15h, 80 km). Weitere Infos unter 0176/ 20030095. red