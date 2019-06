Mit dem Daumen in das Sägeblatt geraten

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle eines Rohbaus An der Brunnenstube wurde am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr ein 25-jähriger Arbeiter verletzt. Er war damit beschäftigt, mit einer Tischkreissäge Dämmplatten zuzuschneiden. Als sich dabei eine Platte verkeilte und er sie wieder lösen wollte, geriet er mit dem Daumen in das Sägeblatt, das gerade wieder angelaufen war. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Klinikum Fürth gebracht. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. pol