Mit dem Dampfzug, dem Schiff und der Gondel durch Tirols Schönheiten

Das Ziel des Pfarrgemeindeausfluges der Pfarrei Marienweiher war der Wilde Kaiser in den Kitzbüheler Alpen. Die 28 Teilnehmer erlebten sechs ereignisreiche und erholsame Tage in Tirol. Frühmorgens ging es mit Gebet und Gottes Segen von Marktleugast aus in Richtung Süden. In Waidring am Fuße der Steinberge konnten die Marktleugaster dann an der örtlichen Vorabendmesse teilnehmen.

Am Achensee hatten die Ausflügler bei einer entspannten Schifffahrt einen grandiosen Blick über die Bergwelt. Besucht wurde auch das malerische Städtchen Rattenberg. Die Stadt gilt als eine der ältesten und schönsten Städte im Inntal.

Am dritten Tag ging es nach Seefeld, am vierten Tag nach Kitzbühel. Nach Besichtigung der Liebfrauenkirche und des wundervollen Stadtkerns fuhr man auf den Hartkaiser. Von dort erschloss sich ein atemberaubender Blick über die Tiroler Alpen. Anschließend führte der Ausflug nach Kufstein, wo die herrliche Altstadt, die Festung Kufstein und die Stadtpfarrkirche bestaunt wurden. Der fünfte Tag war dem Zillertal gewidmet. In Fügen tauschte die Gruppe den Reisebus gegen den Dampfzug und durchquerte das Tal mit Musik und Schnaps bis nach Mayrhofen, wo die Pfarrkirche besichtigt wurde. Auf dem Heimweg wurde noch ein Zwischenstopp bei der Klosteranlage "Scheyern" eingelegt. red