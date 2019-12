Mit dem CHW rund um Trieb

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt für den morgigen Samstag, 28. Dezember, 15 Uhr, zur letzten Veranstaltung des Jahres 2019 ein. Bezirksheimatpfleger Günter Dippold führt durch das Klosterdorf Trieb. In den Jahren 1132/33 stattete Bischof Otto I. von Bamberg die neugegründete Zisterzienserabtei Langheim mit dem Gut Trieb aus. Der klösterliche Gutshof entwickelte sich im ausgehenden Mittelalter zum Regiebetrieb, beaufsichtigt und geleitet durch einen Langheimer Mönch als Hofmeister. Im Mittelpunkt der Führung stehen dieser Gutshof - der heutige Berghof -, das Sommerschlösschen des Langheimer Abtes und weitere Bauten der Klosterzeit sowie die von der Abtei geprägte Kulturlandschaft um Trieb. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus Trieb (Karolinenstraße 28). Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Alle Interessenten sind dem CHW willkommen. red