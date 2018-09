Mit dem CHW auf die Lauterburg

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am Donnerstag, 6. September, zur Führung "Die Lauterburg - Burg der Schaumberger und Henneberger, Schloss der Meininger Herzöge" ein. In der Burg wird Sonnebergs Kreisheimatpfleger die Historie von Burg und Schloss sowie die Baureste erläutern. Mitglieder des Heimatvereins Rödental werden von ihrer Arbeit berichten. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Lauterburgstraße. red