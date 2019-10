Mit dem Charme der Stones

Die Augen schließen und einfach nur zuhören oder mitsingen und mitklatschen oder ausgelassen tanzen: die "Rolling-Stones"-Tributeband "Voodoo Lounge" aus Braunschweig erfüllte mit ihrem authentischen Sound bei ihrem Konzert in der Stadthalle alle Wünsche der rund 300 Besucher. Die sechs Musiker spielten die Songs ihrer großen Vorbilder eindrucksvoll, dass die Stimmung stetig anstieg.

Das Kulturamt Haßfurt live hatte die Band bereits 2012 eingeladen. Damals rockte die Band die Rathaushalle. Nun aber konnte sie auf der großen Bühne ihre Fans mit der legendären Musik der "Rolling Stones" begeistern. "Sie sind einfach klasse. Sie spielen die Musik der Stones sehr gut und der Sänger Bobby Ballasch sieht aus wie der jüngere Bruder von Mick Jagger und seine Mimik und Gestik sind spitze", schwärmte Klaus Feulner aus Haßfurt.

"Ich bin schon immer ,Rolling-Stones'-Fan, weil die Musik klasse ist und meine Jugendzeit geprägt hat. ,Voodoo Lounge' kommt dem Original sehr nahe. Wobei die Lieder, die man nicht so kennt, fast noch besser sind als die, die so berühmt sind. Denn daran erkennt man, wie musikalisch die Bandmitglieder sind", sagte er weiter.

Mimik und Gestik des Sängers

Auch Heribert Jäger aus Burgpreppach offenbarte sich als ausgesprochener Fan der "Rolling Stones". "Ich habe bereits sieben Konzerte der Stones besucht, zuletzt 2018 in Prag, und ich muss sagen die Tributeband ist sehr authentisch", sagte er.

"Mir gefallen die Mimik und Gestik des Sängers sehr gut, aber auch Dirk Wachsmuth an der Hammond-Orgel und Immo Beuse am Bass spielen hervorragend."

Als "größten Fan der Stones in Unterfranken" bezeichnete sich Angie Mock aus Ebelsbach. "Ich höre sie seit meinem zwölftem Lebensjahr und habe sie mehr als ein Dutzend Mal live erlebt", teilte sie mit. "Voodoo Lounge spielt ihre Musik sehr treffend und die Ähnlichkeit des Sängers mit Mick Jagger und sein Auftreten sind toll. Da kann man als Fan nur zufrieden sein."

Natürlich tanzte Angie Mock den ganzen Abend ausgelassen, vor allem bei den Songs "Miss You" und bei "Angie".

Die Musiker der 1997 gegründeten Tributeband eint ihre Leidenschaft für die großen Hits und für die weniger bekannten Stücke der "Rolling Stones". Sänger Bobby Ballasch, der wie sein musikalisches Vorbild Mick Jagger auf der Bühne agierte, hüpfte und tanzte, bis er zwei Hemden durchgeschwitzt hatte, war die Hingabe an die Musik deutlich anzusehen.

Genial, mit welcher Hingabe er Songs wie "Angie", "Last Time", "Brown Sugar", "Honkey Tonk Women", "Satisfaction" oder "You can't always get what you want" interpretierte. Ihm zur Seite standen die äußerst kompetenten Musiker Carlos Manzano und Dennis Czerner (Gitarre), Immo Beuse (Bass), Dirk Wachsmuth (Piano) und Eric Laabs (Drums), die mit Bobby Ballasch das "Rock 'n' Roll Lebensgefühl" teilen. Vom ersten Moment an wussten sie ihre Zuhörer in Haßfurt zu begeistern, die sich am Ende mit sehr viel Beifall bedankten und ihrerseits noch mit drei Zugaben belohnt wurden.