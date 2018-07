Mit dem Busshuttle zu Nena

Mit dem Auto nur aus Dechsendorf



Pop-Ikone Nena tritt am Montag, 23. Juli, am Dechsendorfer Weiher auf. Das Konzert ist ausverkauft, und weil am Konzertgelände direkt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung steht, weisen die Veranstalter auf einen kostenlosen Busshuttle hin, der Ticketinhaber direkt vom Busbahnhof am Großparkplatz in Erlangen ohne Zwischenstopps zum Konzertgelände bringt.Die Busse fahren ab etwa 17 Uhr alle 15 bis 20 Minuten vom Steig 5 des Busbahnhofes ab, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Für die Heimreise wird die Bus-Flotte aufgestockt. Hier werden ausreichend viele Busse für eine schnelle Rückfahrt zum Erlanger Busbahnhof sorgen. Auch eine Anreise mit dem Fahrrad ist möglich, Stellplätze sind vor Ort ausgewiesen.Wer dennoch nicht auf das Auto verzichten will, kann das Konzertgelände nur aus Richtung Dechsendorf erreichen, es gilt eine Einbahnstraßen-Regelung in der Naturbadstraße in Richtung Möhrendorf. Weitere Infos zur Anreise gibt es unter www.nena-erlangen.de