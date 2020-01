Mit dem Bus zur Demo nach Berlin

Bereits zum zehnten Mal findet am Samstag, 18. Januar, in Berlin eine große Demo für eine bäuerlich-ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für insektenfreundliche Landschaften und globale Solidarität statt. Der Bund Naturschutz Bamberg organisiert gemeinsam mit der Kreisgruppe Forchheim einen Bus. Abfahrt in Bamberg ist um 5.25 Uhr an der Brose-Arena. Die Rückfahrt ist für 16 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind an bamberg@bund-naturschutz.de oder telefonisch unter 0951/5190611 möglich. red