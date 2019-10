Mit dem Bus zur Consumenta

Die Frauenunion Bamberg-Land lädt Interessierte zu einer Gemeinschaftsfahrt zur Consumenta nach Nürnberg ein. Diese Verkaufsausstellung gehört zu den größten Verbrauchermessen in Bayern. Info dazu unter www.consumenta.de. Termin ist am Mittwoch, 30. Oktober. Abfahrt ist um 8 Uhr am Busparkplatz Burgebrach, um 8.30 Uhr an Brose-Arena Forchheimer Straße (Sonderbushaltestelle vor dem Kaufland), Bamberg und um 8.45 Uhr am Kirchplatz in Hirschaid. Bei Bedarf hält der Bus auch in Debring und Strullendorf. Die Rückfahrt ist um 16.30 Uhr. Weitere Auskunft und Anmeldung bei Klara Wolf, Telefon 09543/9343. red