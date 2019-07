Mit dem Bus zum Zauberfestival

Am kommenden Wochenende werden Tausende Besucher die Innenstadt bei "Bamberg zaubert" säumen. Hier einige Infos der Stadtwerke für Besucher.

"Magische" P+R-Busshuttles

Freitag, 19. Juli: Die P+R-Plätze Heinrichsdamm und Kronacher Straße werden ab 20 Uhr im 40-Minuten-Takt durch die Nachtlinien 935 (P+R Kronacher Straße) und 936 (P+R Heinrichsdamm) bedient. Die letzte Fahrt ab ZOB erfolgt um 1.30 Uhr. Samstag, 20. Juli: Die P+R-Linie 930 vom ZOB zum P+R Heinrichsdamm fährt bis 19.20 Uhr planmäßig, danach im 15-Minuten-Takt. Die letzte Abfahrt findet ab ZOB um 00.05 Uhr statt. Danach steuert die Nachtlinie 936 den Heinrichsdamm an. Sie fährt ab 20 Uhr im 40-Minuten-Takt, letztmalig um 1.30 Uhr.

Die P+R-Linie 931 vom ZOB zum P+R Kronacher Straße fährt bis 18.40 Uhr planmäßig, ab 19 Uhr weiter im 30-Minuten-Takt. Die letzte Fahrt findet um 0.05 Uhr ab ZOB stattfindet. Ab 20 Uhr bis einschließlich 1.30 Uhr fährt ein Nachtbus (Linie 935) im 40-Minuten-Takt.

Sonntag, 21. Juli: Die Linie 930 pendelt im 15-Minuten-Takt zwischen P+R Heinrichsdamm und ZOB. Die erste Fahrt ab P+R Heinrichsdamm startet um 12.05 Uhr, die letzte Fahrt ab ZOB erfolgt um 21 Uhr. Der P+R Heinrichsdamm wird darüber hinaus von 20 bis 24 Uhr ab ZOB mit der Nachtlinie 936 im 40-Minuten-Takt bedient. Die Linie 931 pendelt im 30-Minuten-Takt zwischen P+R Kronacher Straße und ZOB. Die erste Fahrt ab P+R Kronacher Straße startet um 12.25 Uhr, die letzte Fahrt ab ZOB um 19.40 Uhr. Von 20 bis 24 Uhr kann der P+R Kronacher Straße mit der Nachtlinie 935 im 40-Minuten-Takt erreicht werden.

Parken und Busfahren

Das Parken und Fahren von den P+R-Anlagen kostet als Tageskarte für eine Person 3 Euro und als Tageskarte für bis zu 5 Personen 4,50 Euro.

Festivalbesuchern, die mit dem Auto direkt in die Innenstadt kommen wollen, empfehlen die Stadtwerke insbesondere ihre Tiefgaragen am Georgendamm und am Alten Hallenbad - von hier aus sind es zu Fuß nur wenige Minuten bis zu dem Zauberspektakel. Auch an diesem Wochenende können sich die Kunden ihre Parkgebühren und Bustickets von vielen Bamberger Unternehmen bezuschussen lassen: Bei einem Einkauf oder Verzehr über zehn Euro wird gegen Vorlage des Parkscheins, der Quittung aus dem Parkscheinautomaten oder des Bustickets eine Gebührenerstattung von 50 Cent gewährt. Die an der Aktion teilnehmenden Unternehmen machen den Service mit einem Aufkleber an der Ladentür deutlich.

WLAN am Maxplatz und ZOB

Einfach in das Netzwerk "@baMbit free WiFi" einloggen, Nutzungsbedingungen bestätigen und eine Stunde lang kostenlos über die Glasfaserleitung der Stadtwerke surfen - das ist laut Stadtwerke auf dem Maxplatz und am ZOB möglich. Dort stellen Stadt und Stadtwerke einen WLAN-Hotspot gratis für alle Bürger und Besucher zur Verfügung.

Kostenloses Trinkwasser

Auch während "Bamberg zaubert" liefern die Stadtwerke den Festivalgästen an den Trinkwasserbrunnen "Humsera" vor der Martinskirche am Grünen Markt und dem "Fischbrünnlein" am Kranen kostenlose Erfrischung. Darüber hinaus spendet der Brunnen in der Trautmannsmauer am Domplatz und der Adlerbrunnen am Ende der Oberen Rathausbrücke Trinkwasser. red