Mit dem Bus zum VdK

Für die am Samstag, 7. Dezember, ab 12 Uhr in der Großenseebacher Mehrzweckhalle stattfindende Weihnachtsfeier des VdK-Seebachgrund besteht mit dem Gemeinde-Bürgerbus ein kostenloser Abhol- und Rückbringdienst. Der Bus startet um 11.20 Uhr in Hesselberg. Weitere Zustiege sind in Niederlindach um 11.25 Uhr, um 11.28 in Hannberg, um 11.30 Uhr in Heßdorf, 11.35 Uhr in Dechsendorf und ab 11.40 Uhr in Untermembach - jeweils an den ÖPNV-Haltestellen. red