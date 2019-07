Mit dem Bus zum Stadtfest

Zahlreiche Gäste erwartet die Stadt Münnerstadt wieder für sein Stadtfest "Musik und Märkte". Vom 12. bis 14. Juli herrscht Feststimmung pur in der ganzen Stadt. Der Eintritt ist auch am Abend bei den Liveauftritten hochkarätiger Show- und Partybands frei. Um eine reibungslose An- und Abfahrt zu gewährleisten, richtet die Stadt einen Shuttlebus-Verkehr ein.

An allen Festtagen bringt ein Shuttlebus die Besucherinnen und Besucher aus Burghausen, Windheim, Reichenbach, Fridritt, Kleinwenkheim, Großwenkheim, Seubrigshausen, Wermerichshausen, Brünn oder Althausen direkt zum Stadtfest "Musik und Märkte" und wieder zurück. Die Fahrt kostet einen Euro.

Am Freitag startet der Transferdienst ab 17.30 bis 1.40 Uhr, am Samstag ab 14.15 bis 1.40 Uhr und am Sonntag ab 10 bis 22.40 Uhr. Die Fahrpläne sind unter www.muennerstadt.de/kultur-freizeit-tourismus/stadtfest-musik-und-maerkte-2019/ zu finden. "Auch auswärtige Gäste können diesen Service gut nutzen und so entspannt zum Stadtfest gelangen", empfiehlt der Bürgermeister Helmut Blank.

Weiterhin fährt am Samstag und Sonntag tagsüber der Bäderlandbus aus Richtung Bad Neustadt bzw. aus Bad Kissingen (www.baederlandbus.de). Auch die Anreise mit der Erfurter Bahn ist möglich (www.erfurter-bahn.de).

Rund um die Innenstadt gibt es kostenlose Parkplätze. Die Stadtverwaltung bittet um Parkdisziplin, insbesondere im Bereich der Rettungswege. Infos gibt es bei Touristen-Information Münnerstadt, Tel.: 09733/787 482, www.muennerstadt.de. red