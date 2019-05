Mit dem Bus zum Schloss

Ab Mittwoch, 1. Mai, fährt der Steigerwald-Express wieder Gäste, Radler und Wanderer ins Bamberger Land und hält auch in Pommersfelden. Die Buslinie 990 fährt auf zwei Strecken inklusive Fahrradanhänger bis Freitag, 1. November, immer sonn- und feiertags dreimal täglich. Eine Linie beginnt in Bamberg (Bahnhof), fährt nach Frensdorf (hier kann von der zweiten Linie aus Hirschaid kommend umgestiegen werden) und über Pommersfelden nach Schlüsselfeld.

Die Führungen in Schloss Weissenstein finden täglich zur vollen Stunde ab 10 Uhr statt. An Sonn- und Feiertagen ist das Schloss bis 18 Uhr geöffnet (letzte Führung 17 Uhr). In Verbindung mit einer Radtour oder einem kleinen Spaziergang rund ums Schloss erleben die Besucher eines der besterhaltenen Kulturdenkmäler Europas. Der Bauherr Kurfürst Lothar Franz von Schönborn errichtete das Schloss ganz nach seinem persönlichen Stil und Geschmack, und genauso können die Gäste dieses barocke Kleinod auch heute noch erleben.

Ab 1. Mai ist auch wieder die "Barock Lounge" geöffnet, wo die Gäste das wundervolle Ambiente des Ehrenhofes bei Kaffee und Kuchen oder einem Glas Wein der gräflichen Güter mit einem herzhaften Snack genießen können. red