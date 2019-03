Mit dem Bus zum Faschingsumzug

Am kommenden Dienstag, 5. März, veranstaltet der Vereinsring Poppenlauer seinen traditionellen Faschingsumzug. Dabei wird auch dieses Jahr wieder ein Bus für die Besucher aus den umliegenden Dörfern eingesetzt. Die Abfahrtszeiten sind wie folgt: Abfahrt ist in Althausen an der Bushaltestelle um 12.10 Uhr, in Wermerichshausen Ortsmitte um 12.20 Uhr, in Weichtungen Ortsmitte um 12.30 Uhr, in Thundorf an der Festhalle um 12.40 Uhr, in Maßbach am Marktplatz um 12.50 Uhr und in Rannungen am Talweg um 13 Uhr. Der Bus bringt die Teilnehmer nach dem Faschingstrieben dann auch wieder in die umliegenden Dörfer zurück. Sammelpunkt ist um 19 Uhr an der Raiffeisenbank in Poppenlauer. sek