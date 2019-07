Das Kasendorfer Busunternehmen Schmucker bietet wieder Fahrten zum Kulmbacher Bierfest an - und zwar vom heutigen Samstag, 27. Juli, bis Samstag, 3. August. Am Sonntag, 4. August, wird kein Bus eingesetzt. Die Abfahrtszeiten: Limmersdorf 18.30 Uhr, Thurnau Busbahnhof 18.35 Uhr, Kasendorf Marktplatz 18.45 Uhr, Heubsch 18.50 Uhr, Krumme Fohre 18.55 Uhr. Rückfahrt ist jeweils um 23.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Kulmbach, am Freitag und Samstag alternativ auch um 1.30 Uhr. red