Mit dem Bus zu J.B.O.

Die Band J.B.O. feiert am Freitag/Samstag, 28./29. Juni, mit einem Festival bei der DJK Weingarts ihr 30. Bühnenjubiläum. Die Volksbank Forchheim unterstützt die Veranstaltung mit einem Shuttlebus durch ihr Geschäftsgebiet. Es gibt an beiden Festivaltagen Hin- und Rücktransfers. Route 1 hat Haltestellen in Obertrubach, Gößweinstein, Ebermannstadt, Pretzfeld und Kirchehrenbach. Route 2 startet in Forchheim und führt über Buckenhofen, Hausen, Kersbach und Kunreuth. Route 3 nimmt den Weg ab Hallerndorf über Eggolsheim, Weilersbach, Wiesenthau, Schlaifhausen und Mittelehrenbach. Haltestellen sind die Volksbank-Filialen. Tickets für die Busfahrten sind in den Außenstellen der Bank erhältlich. red