Mit dem Bus nach Marienweiher

Auch zur zehnten Auflage der beliebten "Klosterspitzen" im Marienwallfahrtsort Marienweiher am heutigen Donnerstag wird wieder ein Busshuttle eingesetzt. Die Firma Röttgen fährt um 16.35 Uhr ab der Knollenstraße in Stadtsteinach. Um 16.55 Uhr kann in Kulmbach am Parkplatz am Schwedensteg zugestiegen werden. Weiterhin werden angefahren um 17 Uhr die Haltestelle Kulmbach-Kauernburg, um 17.05 Uhr Untersteinach-Mitte, um 17.10 Uhr Ludwigschorgast (Kirche) und um 17.15 Uhr Kupferberg (Marktplatz). Die Rückfahrt ab Marienweiher ist nach dem Programmende gegen 21 Uhr vorgesehen. Telefonische Anmeldungen bitte an die Firma Röttgen in Stadtsteinach unter der Nummer 09225/713. red