Mit dem Bürgerservice nach Sonneberg

Der Bürgerservice der Stadt unternimmt am Mittwoch, 12. Februar, eine Tagesfahrt nach Neustadt bei Coburg mit Sonneberg und Muppberg. Auf dem Programm stehen unter anderem die Besichtigung der Kirche in Muppberg und des Rathauses in Sonneberg und eine Führung im Museum der Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt. Anmeldungen nimmt der Bürgerservice entgegen. red