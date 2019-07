Zapfendorf vor 18 Stunden

Mit dem "Bike" zum Riedseefest

Die Ortsgruppe Zapfendorf des Rennsteigvereins 1896 lädt zur Radtour am morgigen Sonntag, 21. Juli, zum Riedseefest nach Bad Staffelstein ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel...