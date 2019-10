Mit dem Bike zum Gottesdienst

Großen Zulauf auch aus den benachbarten Landkreisen Lichtenfels und Coburg konnte die ökumenische Arbeitsgemeinschaft "Kirche und Krad" (KUK) mit ihrem Motorradgottesdienst zum Saisonabschluss in Kasendorf verzeichnen.

"Kirche und Krad" gibt es seit 24 Jahren. Im Dekanat Michelau und Coburg ins Leben gerufen, sind nun in den letzten zehn Jahren auch im Dekanat Thurnau und Kulmbach Motorradaktivisten aller Altersgruppen dazugekommen. Bei Motorradgottesdiensten und gemeinsamen Fahrten sind Kameradschaften über Landkreis- und Konfessionsgrenzen hinweg entstanden.

Von Mehrtagestouren nach Rom und Assisi bis hin zu gemütlichen Seniorenfahrten am Nachmittag reicht das Programm während der Saison. Gerade die Ausfahrten der älteren Biker unter der Leitung von Christian Kreusch erfreuen sich in Kasendorf großer Beliebtheit. Nach Segenswort und Gebet zum Anlassen geht es hier stets in gemütlicher Geschwindigkeit durch die Heimat.

Der Motorradgottesdienst zum Saisonabschluss in Kasendorf hatte nun sein zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Stichwort "Kettenspiel" und mit dem Gebet des Apostels aus dem Epheserbrief im dritten Kapitel stellten Pfarrer Lipfert aus Kasendorf, Diakon Ulrich von Brocksdorff aus Coburg und Peter Geißler aus Kulmbach in Dialog, Predigt und Fürbitten den Bezug zum Leben der Gläubigen her. Die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes durch die Kasendorfer Kirchenband CrossTunes war für die Biker bewegend. Das Irische Segenslied "Möge die Straße uns zusammenführen" weckte manche Erinnerungen an die gemeinsamen Wege der Saison.

Im Anschluss an den Gottesdienst, nach Kaffee und Kuchen vom Kirchenkaffee-Team, wagten viele trotz dunkler Wolken die Abfahrt zum Kloster Michelfeld in der Oberpfalz. Feuchtigkeit auf Asphalt und Herbstlaub verlangten von den Bikern auf manchen Streckenabschnitten erhöhte Vorsicht. Dafür blieb der Regen weitgehend aus und immer wieder strahlte die Herbstsonne auf die letzten Tourenkilometer in dieser Saison. Nächstes Jahr feiert "Kirche und Krad" das 25-jährige Bestehen. Geplant ist unter anderem eine Fünf-Tages-Sommertour ans "Böhmische Meer", den Lipno-Stausee.