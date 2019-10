Der Alpenverein lädt am Sonntag, 27. Oktober, zur Wanderung im Regnitztal ein. Die Wanderer starten den Rundweg am Hallenbad in Hirschaid. In Altendorf ist eine Einkehr vorgesehen. Die Rundtour hat eine Gesamtlänge von etwa 14 Kilometern. Treffpunkt ist um 8 Uhr am P & R- Parkplatz Heinrichsdamm. red