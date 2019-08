Mit dem ADFC nach Kalchreuth fahren

Am Sonntag, 11. August, lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim zu einer Radtour rund um Kalchreuth ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Über Effeltrich, Hetzles und Neunkirchen am Brand kommen die Radler auf die Höhe von Kalchreuth. Am Kreuzweiher wird eine kurze Pause eingelegt, bevor es in Kalchreuth zum Mittagessen geht. Auf dem Rückweg wird Halt bei den Wildpferden in Tennenlohe gemacht und anschließend am Kanal entlang zurückgeradelt. Die 52 Kilometer lange Tour weist Steigungen auf und ist für trainierte Tourenradler geeignet. red