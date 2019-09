Mit dem ADFC durch das Weltkulturerbe

g — Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bamberg Tourismus- und Kongress-Service (TKS) am Samstag, 7. September, eine Tour durch das Weltkulturerbe. Auf der etwa zweistündigen Tour zeigen ausgebildeten ADFC-Tourenleiter den Teilnehmern die Schönheiten der Stadt. Zudem erhalten die Radler bei mehreren Zwischenstopps wissenswerte Informationen zur Stadt und ihrer Geschichte. Die Strecke ist etwa 20 Kilometer lang, mit Steigungen und teilweise Kopfsteinpflaster. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information, Geyerswörthstraße 5. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben, Kinder in Eltern-Begleitung bis 18 Jahre sind frei. Ansprechpartner sind die ADFC-Tourenleiter unter der Rufnummer 0951/54773. Anmeldung und Ticketkauf vorab beim TKS. red